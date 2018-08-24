Все матчи 5-го тура РПЛ и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о Парамонове

РПЛ на своем официальном сайте выразила соболезнования по поводу смерти олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР Алексея Парамонова. Он скончался в Москве на 94-м году жизни.

– Российская футбольная премьер-лига выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича, – говорится в сообщении РПЛ. – В этот тяжелый час мы с вами. Крепитесь.

Все матчи 5-го тура премьер-лиги и первенства среди молодежных команд начнутся с минуты молчания в память о Парамонове.

В составе московского "Спартака" с 1947 по 1959 год Алексей Парамонов провел тринадцать сезонов, в которых сыграл 302 матча, забил 73 мяча, стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем и двукратным финалистом Кубка СССР, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионата страны.

В составе сборной СССР Парамонов стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в сборной Москвы – победителем Спартакиады народов СССР 1956 года.