Врио губернатора Самарской области: "Самара живет футболом, новый стадион будет заполняться"

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что "Самара-Арена" точно будет заполняться на матчах чемпионата России. Матч 1-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов"​ и ЦСКА посетили 39 137 зрителей.

- Одна из главных задач - утвердить грамотную, четкую концепцию использования стадиона "Самара-Арена", - цитирует ТАСС Азарова. - Мы провели заключительное заседание регионального оргкомитета "Россия-2018", где подробно рассмотрели этот вопрос, поступил целый ряд предложений, касающихся размещения на стадионе фитнес-центров, секций, спортивных федераций, а кроме того, - по проведению культурно-массовых мероприятий, деловых форумов, выставок и так далее. Все это предстоит оцифровать и от концепции перейти к конкретному плану действий. Мы ставим себе задачу в соответствии с указаниями, которые дал президент страны, - к осени этого года знать, как будет использован каждый метр нашего стадиона.

Совершенно очевидно, что стадион будет востребован главным спортом, спортом номер один - футболом, и сегодняшний матч тому подтверждение. Самара живет футболом, Самара любит футбол, совсем недавно наш стадион "Металлург" был самым посещаемым в Восточной Европе. Совершенно очевидно, что новый стадион "Самара-Арена" точно будет заполняться. Главное наследие - это любовь людей к спорту, к футболу, к здоровому образу жизни - это главное наследие ЧМ-2018.