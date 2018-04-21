Врач ЦСКА назвал всех защитников клуба бесстрашными

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о ходе восстановления от травмы защитника команды Виктора Васина. Игрок в феврале получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона.

– В данный момент Васин занимается по соответствующей программе реабилитации, которую составили специально для него, – цитирует официальный сайт ЦСКА Керимова. – Все идет по плану. Полагаю, необходимо напомнить, что первичный двухнедельный этап восстановления Васин прошел в Риме, поскольку операция прошла именно там.

– То и дело достается на поле бесстрашному Мариу Фернандесу. Вот и в начале этой весны игрок выбыл более чем на месяц.

– С вашего позволения, я бы всех защитников ЦСКА назвал бесстрашными. Что же касается Мариу, то у него после матча с "Уралом" были выявлены разрыв, а также гематома одной из мышц задней поверхности бедра. Характер травмы и степень повреждения определили именно такой срок реабилитации.

– В конце марта травму наружного мениска правого коленного сустава получил Астемир Гордюшенко.

– Это произошло по ходу товарищеской игры с "Рязанью", состоявшейся во время паузы для матчей сборных. Травма, к сожалению, требовала оперативного лечения. Астемир отправился в одну из мюнхенских клиник и уже через несколько дней вернулся в Москву.

– Когда Гордюшенко сможет вернуться в строй?

– Планируем, что его восстановление должно занять около двух месяцев.