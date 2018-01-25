Вместо Джикии на второй сбор "Спартака" полетел Щербаков

"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который пройдет в Испанской Марбелье до 7 февраля. Рано утром красно-белые вылетели из аэропорта Шереметьево рейсом "Аэрофлота" до Малаги. Оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.

Как и на первый сбор в Эмиратах в Испанию отправились 27 футболистов. Изменение лишь одно: вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, в активе которого в текущем сезоне 15 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.

Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.

В Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты". (Филипп ПАПЕНКОВ)