Вместо Джикии на второй сбор "Спартака" полетел Щербаков

"Спартак" отправился на второй зимний сбор, который пройдет в Испанской Марбелье до 7 февраля. Рано утром красно-белые вылетели из аэропорта Шереметьево рейсом "Аэрофлота" до Малаги. Оттуда команда доберется до Марбельи автобусом.
Как и на первый сбор в Эмиратах в Испанию отправились 27 футболистов. Изменение лишь одно: вместо травмированного Георгия Джикии с основой полетел Константин Щербаков, в активе которого в текущем сезоне 15 матчей за "Спартак-2" в ФНЛ.
Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;
Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернанду, Артем Тимофеев.
Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану, Лоренсо Мельгарехо.
В Марбелье у "Спартака" запланировано три матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского "Хэбэй Чайна Форчун" и 7-го – против пражской "Спарты". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Как и на первый сбор в Испанию летит 27 футболистов "Спартака". Изменение одно: вместо травмированного Джикии с основой будет Щербаков. pic.twitter.com/S2w56bHHEz– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 января 2018 г.
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