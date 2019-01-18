Власти Самарской области проведут проверки в "Крыльях Советов"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что проведут проверки в "Крыльях Советов" и поменяют структуру управления. Ранее сообщалось, что Дмитрий Шляхтин оставит должность председателя совета директоров клуба, вместо него ее займет Александр Фетисов.

- Там, в "Крыльях Советов", есть в чем поразбираться, - приводит ТАСС слова Азарова. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки. Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять.

Также Шляхтин является министром спорта региона. На посту председателя совета директоров "Крыльев" он работал с 2012 года.

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