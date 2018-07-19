Владислав Кулик: "Анжи" хочет остаться в премьер-лиге и при удаче замахнуться на что-то большее"

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик заявил, что команда положительно настроена на предстоящий сезон. Игроки считают основной задачей сохранение прописки в премьер-лиге.

- В коллективе сложилась положительная атмосфера, - цитирует Кулика официальный сайт "Анжи". - Плюс все хотят хорошо выступить в премьер-лиге, не допустить вылета, сохранить прописку и при удаче замахнуться на что-то большее. Но для этого нужно очень много работать, трудиться и каждый раз доказывать на футбольном поле, что мы чего-то достойны.

Первый матч в предстоящем розыгрыше премьер-лиги "Анжи" проведет 28 июля против "Урала".