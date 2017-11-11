Владислав Игнатьев: "Знаю, почему "Локомотив" теряет очки с менее классными командами, но не скажу"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Известиям" отметил, что команде трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Также он заявил, что железнодорожники знают причину, по которой теряют очки в матчах с соперниками ниже классом.

– "Локомотив" успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе. Чем это объяснить?

– Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как "Тосно" или "Ростов".

– "Локо" неожиданно уступил молдавскому "Шерифу" в Лиге Европы. Недооценили соперника?

– Перед матчем я читал, что "Шериф" уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с "Зенитом" и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.

– Какие цели у команды в Лиге Европы?

– В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.