Владислав Игнатьев: "Знаю, почему "Локомотив" теряет очки с менее классными командами, но не скажу"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Известиям" отметил, что команде трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Также он заявил, что железнодорожники знают причину, по которой теряют очки в матчах с соперниками ниже классом.
– "Локомотив" успешнее играет с сильными командами, чем с теми, кто уступает им в классе. Чем это объяснить?
– Действительно, у нас есть такая тенденция. Я знаю, в чем причина, но говорить об этом не хочу. Отмечу, что трудно действовать против команд, которые играют в оборонительный футбол. Таких, например, как "Тосно" или "Ростов".
– "Локо" неожиданно уступил молдавскому "Шерифу" в Лиге Европы. Недооценили соперника?
– Перед матчем я читал, что "Шериф" уже много лет не проигрывает российским клубам. Еще после первой встречи в Молдавии я понял, что эта команда является серьезным соперником. Не знаю, была ли недооценка. Сначала мы повели в счете, но затем пропустили два гола. Наверное, мы отдали много эмоций в матче с "Зенитом" и не смогли лучше подготовиться к этому матчу, поэтому и проиграли.
– Какие цели у команды в Лиге Европы?
– В первую очередь — выйти из группы. А дальше — посмотрим.
Дополнительная информация
https://iz.ru/669432/maksim-molokov-egor-zhaltcev/ignatev-s-argentinoi-postaraemsia-pokazat-zrelishchnyi-futbol
vaysman
а цска? скажете?
06:50