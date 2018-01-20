Владислав Игнатьев: "Пока готов процентов на 60"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев отметил, что первый сбор команды в Марбелье кажется ему более легким, чем прошлогодний. Он также добавил, что пока готов на 60 процентов.

– Мне этот сбор кажется более легким, чем прошлогодний. Легче все переносится, ведь немного изменили программу, – сказал в интервью клубной пресс-служба Игнатьев. - Пока чувствую себя хорошо. Чуть-чуть изменились тренировки, но в целом все то же, что и в прошлом году. Беговые упражнения изменили, в прошлом году тяжелее были.

Пробежали тест на выносливость, думаю, тренерский штаб доволен. Пока я готов процентов на 60. Цель на первый сбор? Набрать кондиции, выдерживать нагрузки. Хочется провести целый матч. Главное, чтобы обошлось без травм.

В текущем сезоне Игнатьев провел 23 матча во всех клубных турнирах и отдал одну передачу.