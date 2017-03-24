Владислав Игнатьев: "Песни Бузовой в раздевалке "Локо"? Нет, не слышал"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что у каждого игрока железнодорожников разные музыкальные предпочтения. При этом он отметил, что в раздевалке команды перед матчем не звучат песни Ольги Бузовой. Напомним, что россиянка является бывшей супругой Дмитрия Тарасова.

- Какая музыка звучит в раздевалке "Локомотива"? - вопрос Игнатьеву.

- У всех абсолютно разные вкусы, поэтому музыка у каждого разная. Когда все едут на игру, слушают свою. Я сижу рядом с Ари, и по пути на стадион он мне ставил бразильский хип-хоп (смеется). Но я предпочитаю чуть другую музыку. Бразильская музыка не очень, а вот американскую послушал бы.

- Какую именно?

- Современные американские исполнители, их много. Леша Миранчук тоже слушает такую музыку, как и брат его Антон. У нас в плане музыки так по кучкам все распределено. Димка Тарасов, понятное дело, слушает российскую современную музыку - Мот, L'One.

- Песни Ольги Бузовой в раздевалке звучат?

- Нет, не слышал.