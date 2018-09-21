Владимир Пресняков - старший: "В "Спартаке" сейчас разброд, но я не вижу, на кого менять Карреру"

Известный музыкант и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков - старший отметил, что московская команда превращается в заурядную команду.

Красно-белые в матче Лиги Европы уступили датскому "Копенгагену" (0:2), следующий матч турнира команда проведет с испанским "Вильярреалом" 4-го октября в Москве.

- "Спартак" проиграл два матча подряд. Каким должно быть будущее Массимо Карреры? Если красно-белые проиграют ЦСКА, надо уволить тренера или дать доработать до конца сезона?

- В команде наступил какой-то разброд. Такие времена бывали, когда "Спартак" превращался в заурядную команду, и какой-нибудь клуб "Томь" сокрушался, что не выиграл у красно-белых. Типа, ну у них-то должны выиграть. Сейчас что-то похожее. А что касается Карреры, на кого его менять? Я просто не вижу этого. У нас сейчас нет такого тренера. А брать кого-то из-за рубежа Федун, наверное, не будет. Ловцов денег, которые приезжают, как писал Лермонтов, на ловлю счастья и чинов, и так хватает. И в "Спартаке" они побывали, и особенно в "Зените".

- То есть вы за то, чтобы Карреру оставили до конца сезона?

- Он, наверное, крепкий мужик, хотя обидчивый, что видно на примере Глушакова. Нужно Глушакову давать возможность, не надо было его так унижать. У Дениса был спад, но это нормальный мужик, он поведет за собой команду. А то вчера в матче с "Рапидом" был проходной двор, особенно, когда забивали второй мяч. "Спартак" сейчас из-за всех внутренних обстоятельств превратился в заурядную команду. (Елена Григорьевская)