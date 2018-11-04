Владимир Пресняков-старший: "На месте Глушакова показал бы трибунам средний палец"

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший высказал в интервью "СЭ" свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Олимп – Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

При этом в субботу Рианчо сделал открытую тренировку команды на базе в Тарасовке для журналистов. Подобное произошло впервые за долгое время – предшественник испанца Массимо Каррера допускал представителей СМИ только на первые 15 минут занятий.

В сегодняшнем в матче 13-го тура РПЛ с "Уралом" Глушаков остался в запасе.

– Против "Анжи" Денис старался изо всех сил. Вообще меня поражает такое отношение болельщиков. Как будто бы против "Спартака" переживают сами спартаковцы, – сказал Пресняков. – Человек вышел на поле, бился. И игра у него получилась

довольно созидательной. Мне стало обидно, что в какой-то момент не прошел пас пяткой. Не надо больше Глушакова травить. Хватит! Он себя достойно вел, потом пошел и поаплодировал болельщикам – причем без иронии. Не знаю, как бы вел себя другой на его месте. Я бы трибунам, возможно, показывал бы средний палец. Может, у фанатов с ним свои "терки", но не надо так в любом случае. Спартаковский поклонник должен быть благородным.

– Поняли решение Рианчо выпустить Дениса против "Анжи" в старте, да еще с капитанской повязкой?

– Это было сделано намеренно и даже где-то правильно. Испанец показал свое доверие футболисту, которого уважают остальные игроки. А это очень важно. Просто партнеры относятся к нему относятся с доверием. Денис в коллективе явно не последний человек. Игровые спады могут быть у любого.

– Как решить проблему болельщиков и Глушакова?

– Лучший вариант установления доверия и нормальных отношений между двумя сторонами – это личная встреча. И может быть корректные ответы на некорректные вопросы помогут восстановить добрые связи. Глушаков нормальный парень с адекватной психикой. Его сбить с панталыку непросто. Спады бывают абсолютно у всех.

Денис никого нарочито он не сплавлял. Не было этого. Даже когда его перестал ставить Каррера, то парень за молодежную команду старательно выступал, даже забил гол. Хотя оказаться в дубле довольно обидно. (Арман Мкртчян)