Владимир Хашиг: "Для нашей огромной страны 18 команд в РФПЛ - это очень хорошо"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что среди руководителей клубов будет проведен опрос о необходимости такого шага.
- Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата - это очень хорошо, - считает Хашиг. - Больше матчей, больше зрителей и большая распространенность футбола. Не говорим сейчас о материально-технической составляющей, это другой вопрос. А со спортивной и географической точек зрения, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться. Что касается финансов и всего, что с ними связано - темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки. (Арман МКРТЧЯН)
В первом сезоне в 1992 году в чемпионате России играли 20 команд, в 1996 и 1997-м - по 18, в остальные годы в элитном дивизионе выступало 16 команд.
Fay
Откуда взять такие команды, на которые валом валил бы народ!? Десять, ну, от силы - дюжина. Это с большой натяжкой, учитывая внезапное, но кратковременное улучшение качества "пряников", там, с "самоварами" или, например, "пельменей". А учитывая нестабильную игру "топ", простите, клубов, при 18 командах РФПЛ на 50% будет состоять из балласта. Вспоминаю, как комментатор сонно пошутил: "да, ситуация на поле точно описывается буквами на табло"... Играла Ленинградская область с Дальним Востоком, и в углу экрана грустно светилось "ТОС-СКА".
17:34
баламошка
Из 16 команд каждый год пару команд попрошайничеством занимаются, а они эту лигу расширить хотят! Да идите!!!
17:31