Владимир Хашиг: "Для нашей огромной страны 18 команд в РФПЛ - это очень хорошо"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ. Ранее президент премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что среди руководителей клубов будет проведен опрос о необходимости такого шага.

- Мы за большее количество команд. Если в Кубке России будет по две встречи, начиная с 1/16 финала, тогда премьер-лигу можно не расширять. Если нет, то для такой огромной страны 18 участников чемпионата - это очень хорошо, - считает Хашиг. - Больше матчей, больше зрителей и большая распространенность футбола. Не говорим сейчас о материально-технической составляющей, это другой вопрос. А со спортивной и географической точек зрения, увеличение клубов в РФПЛ необходимо. Так повысится интерес к футболу, арены начнут заполняться. Что касается финансов и всего, что с ними связано - темы более конкретные, которые требуют тщательной проработки. (Арман МКРТЧЯН)

В первом сезоне в 1992 году в чемпионате России играли 20 команд, в 1996 и 1997-м - по 18, в остальные годы в элитном дивизионе выступало 16 команд.