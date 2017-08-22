Владимир Габулов: "Победа "Арсенала" над "Ахматом" - историческая"

Вратарь "Арсенала" Владимир Габулов по итогам матча 7-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что туляки добились важной победы. Голкипер подчеркнул, что на стороне его команды в минувшей вечер была удача.

– В Грозном мы добились очень важной победы, – сказал для своего официального сайта Габулов. – И матч складывался непросто, и "Арсенал" после выхода в премьер-лигу еще ни разу не выигрывал на выезде – можно сказать, что эта победа историческая. Играть в Грозном всегда тяжело, а побеждать тем более. Так что результат вдвойне приятен. На нашей стороне, конечно, была удача, но и все ребята выложились по полной, бились и играли на победу.

Нам наконец удалось преодолеть неприятную серию, когда мы забивали в первом тайме и не выигрывали матчи. Конечно, на нас это давило. Все прекрасно понимали, что когда-то нужно заканчивать с этим. Если забиваешь гол, то надо доводить матч до победы. Все нацеливались на это, подбадривали друг друга.

Лука Джорджевич наконец реализовал свой момент и этим голом принес команде победу. Это очень важный гол для самого Луки с психологической точки зрения – чтобы он в полной мере почувствовал уверенность в своих силах. Я бы также отметил передачу Анри Хагуша, который подал так, что Луке ничего не оставалось кроме как забить.