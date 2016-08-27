Владимир Габулов не намерен завершать игровую карьеру

Вратарь Владимир Габулов, который является свободным агентом, подчеркнул, что не собирается завершать игровую карьеру. Голкипер, который на данный момент тренируется с дублем ЦСКА, отметил, что готов к рассмотрению предложений от клубов из чемпионата, а также из-за рубежа.

- На данный момент я открыт для предложений и готов рассмотреть варианты из нашего чемпионата и из-за рубежа, - приводит ТАСС слова Габулова. - Я полон сил и желания играть, уверен в своих силах, здоровье мне позволяет, поэтому завершать карьеру не планирую.

Определенный интерес ко мне был и есть со стороны ряда команд из российского чемпионата и из-за рубежа. Были варианты с "Депортиво" и некоторыми турецкими клубами, но пока дальше интереса дело не зашло.

Пока у меня нет действующего контракта ни с одним футбольным клубом, я обратился к руководству ЦСКА с просьбой позаниматься со второй командой клуба под руководством Александра Гришина и под непосредственным надзором Вячеслава Викторовича Чанова. У меня с ним сложились отличные отношения, он многому меня научил, когда я приходил в ЦСКА еще молодым. Клуб откликнулся, за что я очень благодарен руководству ЦСКА, тренерскому штабу молодежной команды и конкретно Вячеславу Викторовичу.

Мне нужно поддерживать свою футбольную форму, быть в хороших кондициях, чтобы в любой момент быть готовым выйти на поле. ЦСКА не чужой для меня клуб, в рядах армейцев я одерживал великие победы, и у меня сохранились приятные воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА.

Я достаточно длительное время тренируюсь в составе второй команды ЦСКА. Тренировочный процесс позволил мне набрать необходимые физические и вратарские кондиции, поэтому я сейчас нахожусь в хорошей форме.

За ЦСКА Габулов выступал с 2004 по 2006 год, он также был арендован армейцами в 2011 году.