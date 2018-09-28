19:45 | Футбол — РПЛ

Владимир Федотов: "Оренбург" показал хороший футбол в матче с ЦСКА"

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Главный тренер "Оренбурга"  Владимир Федотов после матча 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1) заявил, что его команда показала хороший футбол.

- Хороший матч был, динамичный, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Только был непонятный одиннадцатиметровый... Мы создали достаточно моментов. С нашей стороны была видна хорошая самоотдача. Мы показали хороший футбол. 

ЦСКА быстро переходил из обороны в атаку, оказывал давление, но и мы неплохо смотрелись. Как преодолеть эту неудачу? Рецепт один: трудиться и трудиться. Так мы со всем справимся. 

"Оренбург" занимает 7-е место в РПЛ после девяти туров, имея в активе 11 очков. 

Оренбург - ЦСКА

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