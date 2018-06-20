Витинью: "Новый сезон должен стать лучше предыдущего"

Нападающий ЦСКА Витинью рассказал о своем отпуске и поделился планами на предстоящий сезон. По его словам, он находится на завершающей стадии восстановления.

– Провел отпуск в Рио-де-Жанейро. Побыл с дочками, постарался хорошо отдохнуть. Сезон вышел утомительным, после такого необходимо полностью восстановиться, - цитирует Витинью bobsoccer.ru. - Посетил несколько врачей, чтобы проверить свое состояние. Важно, чтобы в новом сезоне не было никаких недомоганий. Сейчас я на завершающей стадии восстановления, можно начинать набор формы. Впереди сложный и в то же время очень интересный сезон.



– Период подготовки считается самым нелюбимым временем для игроков. Разделяете это мнение?



– Сборы – наиболее стрессовый период для футболиста. Но мы профессионалы, все прекрасно понимаем. Необходимо хорошо их отработать, чтобы затем уверенно чувствовать себя в официальных матчах.



– Что скажете о минувшем сезоне? На мой скромный взгляд, вы провели его весьма успешно.



– Он действительно получился хорошим, хотя, не скрою, я рассчитывал, что будет еще лучше. Всегда старался дать максимум для команды. В то же время, наверное, в каких-то моментах мог сделать еще больше. Как бы то ни было, после заключительного матча я отправился домой счастливым, поскольку испытывал удовлетворение от выполненной работы.



– С какими чувствами ожидаете новых официальных матчей?



– Приехал в расположение команды с четкой целью: новый сезон должен стать лучше предыдущего.