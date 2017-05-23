Витинью: "Головина ждет большое будущее"

Нападающий ЦСКА Витинью выразил свое восхищение игрой партнеров по команде Алана Дзагоева и Александра Головина. По словам бразильца, последнего ждет большое будущее.

– Дзагоев – очень техничный и умный полузащитник. Он настоящий боец. Есть еще один игрок в нашей команде, которая еще строится. Он выступает за сборную России, – цитирует Витинью GloboEsporte. - Если я не ошибаюсь. ему 19 лет (20 лет. – Прим. "СЭ"). Головин. Вы еще услышите о нем. Думаю, что у него большое будущее. Если он продолжит в том же духе, будет играть на том же уровне, двигаться вперед и продолжать тренироваться, то может оказаться в большом европейском клубе.