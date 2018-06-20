Витинью: ""Фламенго"? Готовлюсь играть в ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Витинью в интервью Bobsoccer отметил, что не думает об уходе в другой клуб. По его словам, ему приятен такой интерес, однако он счастлив в ЦСКА.

– Пока вы были в отпуске, бразильская пресса сообщала об интересе к вам со стороны "Фламенго".



– Дело в том, что ведущий футболист этого клуба уходит в мадридский "Реал". Болельщики "Фламенго", которым нравится мой стиль игры, попросили руководство вернуть меня в Бразилию, чтобы заменить уходящего лидера. Счастлив, что мою работу хорошо оценивают, мне это очень приятно. Впрочем, я игрок ЦСКА, готовлюсь и дальше выступать за нашу команду.



– Отлично!



– Я здесь, и очень этому счастлив. С того момента, как вернулся, полагаю, ни у кого не было сомнений в моем желании сделать для команды все, что в моих силах. В новом сезоне хочу дать ЦСКА еще больше. Сейчас мы усердно готовимся для того, чтобы провести очередной удачный сезон.

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