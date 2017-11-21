Виталий Мутко: "Погодные условия необходимо учитывать при составлении календаря"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что необходимо учитывать погодные условия в разные месяцы при составлении календаря на сезон. По его словам, переломы футболистов ЦСКА Алексея Березуцкого и Георгия Миланова не связаны с холодной погодой в Хабаровске во время матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:2). Игра прошла при температуре минус 16 градусов.

- Лига проводит чемпионат России по футболу, ей делегированы полномочия, она утверждает календарь и расписание матчей со всеми клубами, она инициировала переход на эту систему "осень-весна", - цитирует ТАСС Мутко. - Но когда приходит мороз, у нас постоянно возникают дискуссии. Есть регламент, в нем прописаны соответствующие нормы, если температура ниже минус 15 градусов, то такой матч можно не проводить, либо принимать решение должен судья, либо смотрите в календарь и на прогнозы, когда составляете расписание.

Я считаю, что в футбол надо играть в хороших и приемлемых условиях, в интересах футболистов и болельщиков. Но мы северная страна, пытаемся растянуть календарь, а он составлен жестко, потому что половина недели забирается еврокубками, вторник, среда и четверг. Сложно планировать, потому будни в лучшие месяцы забраны еврокубками. У нас остаются пятница, суббота, воскресенье и понедельник.

Морозы, конечно, влияют на здоровье футболистов, но клуб объяснил, что это механические травмы.