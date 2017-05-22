Виталий Мутко: "Нынешний чемпионат России - один из самых интересных и самых объективных"

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги исполкома организации, отметив, что нынешний чемпионат России – один из самых интересных и самых объективных. По его словам, то же самое касается и первенства ФНЛ, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Мирча Луческу предлагал перенести офис РФПЛ в Санкт-Петербург, чтобы два главных футбольных здания находились в разных городах?

- К чему этот вопрос? Премьер-лига – самостоятельная организация, она даже внутри РФС не находится. Я говорил это на исполкоме и скажу еще раз: считаю, что нынешний чемпионат России – один из самых интересных и самых объективных. То же самое касается ФНЛ, где все решалось до последнего тура.

Последний матч Тамбова со СКА-Хабаровск, семь тысяч болельщиков, интереснейший футбол! Я специально смотрел все игры в режиме онлайн. Накал, борьба, все было. Победы в футболе просто так не даются. И не нужно причины искать на стороне, нет какой-то одной причины в том, что кто-то побеждает, а кто-то – нет.