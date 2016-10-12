Виталий Мутко: "Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой судейства в футболе"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что все разговоры о спорте заканчиваются темой судейства в российском футболе, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.
Напомним, что после матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) разгорелся судейский скандал. В нем приняло участие все футбольное сообщество.
Стороны активно высказывали свое мнение, главный арбитр встречи Сергей Иванов оказался под огнем критики, а глава департамента и судейства РФС Валентин Иванов в итоге покинул свой пост. Добавим, что и предыдущие встречи красно-белых и других клубов премьер-лиги заканчивались вопросами к рефери.
- Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой проблемы судейства в футболе, - отметил Мутко. - Система должна готовить судей. Ключевой вопрос, ключевой.
Platinum1991
Система должна готовить судей. -отметил Мутко. Наши судьи судить умеют, а ЧЕСТНО судить им мешает ЦЕНА ВОПРОСА и давление со СТОРОНЫ, как газпромовских "трудящихся", так и со стороны некоторых московских дельцов от футбола! Судей надо оградить от влияния ИЗВНЕ! У нас в судействе УЖЕ и ДАВНО сложилась ПОРОЧНАЯ практика проталкивать в судьи тех, кто сговорчив и податлив на уговоры, согласно цены вопроса! Вся СУДЕЙСКАЯ и инспекторская вертикаль кормится и жирует на этом. Против Спартака заговора НЕТ, а есть цена вопроса и ей всё равно кого засуживать и сажать на свисток и пенальти. Хоть чёрта лысого засудим - только ПЛАТИ, а кто ПЛАТИТ, тот и ЗАКАЗЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Судьи чувствуют свою безнаказанность, потому что их покрывают свои руководители и инспектора матча. Эту ПОРОЧНУЮ судейскую КРИМИНАЛЬНУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ практику можно уничтожить на корню только видео повторами! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам административный ресурс Виталия Мутко, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья Мешков ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
15:51