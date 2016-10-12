Виталий Мутко: "Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой судейства в футболе"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что все разговоры о спорте заканчиваются темой судейства в российском футболе, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

Напомним, что после матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (4:2) разгорелся судейский скандал. В нем приняло участие все футбольное сообщество.

Стороны активно высказывали свое мнение, главный арбитр встречи Сергей Иванов оказался под огнем критики, а глава департамента и судейства РФС Валентин Иванов в итоге покинул свой пост. Добавим, что и предыдущие встречи красно-белых и других клубов премьер-лиги заканчивались вопросами к рефери.

- Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой проблемы судейства в футболе, - отметил Мутко. - Система должна готовить судей. Ключевой вопрос, ключевой.