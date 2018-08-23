Виталий Денисов: "Переход в "Крылья Советов" получился быстрым"

Новичок "Крыльев Советов" защитник Виталий Денисов заявил, что быстро принял решение о переходе в самарскую команду из "Локомотива".

- Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как "Самара Арена". Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно, - цитирует Денисова официальный сайт самарского клуба. - Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Всё решилось быстро. Несмотря на то, что знаком с Аланом Чочиевым, Павлом Яковлевым, знаю Сергея Рыжикова, играл вместе с Тарасом Бурлаком и с Сергеем Корниленко, раньше разговаривать о самарской команде не доводилось.

Напомним, 31-летний футболист присоединился к "Крыльям Советов" 21 августа на правах аренды.

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