Виталий Денисов: "Не могу сказать, что у меня что-то екает, когда слышу про ЦСКА"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов в интервью "СЭ" отметил, что не испытывает особых чувств к ЦСКА, несмотря на то, что провел в армейском клубе три года. Игрок сборной Узбекистана с 2003 по 2006 год вышел на поле в трех матчах основной команды.

– Лично для вас, кто является более принципиальным противником – "Спартак", ЦСКА или "Зенит"?

– Всегда приятно обыгрывать таких соперников. Любые три очка важны. Но, наверное, больше получаешь удовольствие, когда побеждаешь грандов.

– У вас что-то екает, когда слышите про ЦСКА?

– Безусловно, ЦСКА сыграл в моей жизни не последнюю роль. Но сказать, что что-то екает, я не могу. Все-таки я играл за вторую команду. За первый состав провел лишь несколько матчей в Кубке. Но все равно приятно вспоминать то время. Я тогда привыкал к России, поездил по стране. Стал чемпионом России за второй состав, выигрывал Кубок, присутствовал на победном матче в финале Кубка УЕФА.

Ничего плохого против ЦСКА не имею, но сейчас я футболист "Локомотива". Когда выхожу на поле, бьюсь за железнодорожников, а не живу воспоминаниями. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виталия Денисова