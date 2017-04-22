Вилков ошибочно не удалил Азмуна

На 80-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" ошибочное решение принял Михаил Вилков. Судья не удалил нападающего хозяев Сердара Азмуна, хотя фолы, подобные тому, что он совершил против защитника красно-белых Сердара Таски, по правилам игры должны караться красной карточкой. Вместо этого арбитр вынес только предупреждение. (Александр БОБРОВ)
Адвокат 161
Начинаются обычные москальские номера... Матч первого круга забыли? Вилков скорее работал на мясо.
19:38
ZohanDvir
абсолютно согласен. сути игры это не изменило бы. но раз удалил Глушакова - Азмун тоже заслуживал удаления
19:11
s.petr
А если бы удалил , и чё ? Спартак отыгрался бы ,что ли .Совсем охерели с этим Спартаком
18:59
Непорочный как ТИ
не ошибочно, просто ему по радиосудье передали - сдать все красные карты на базу ф Питер!
18:51
zema1905
Это кто так решил Александр БОБРОВ?
18:49
Непорочный как ТИ
не ошибочно, просто ему по радиосудье сказали все красные карты передать на базу - в Питер!
18:49
Справедливый(Ставрополь)
Сэ обиделся на Ростов)))))
18:49
Alsenka
Удалений ростовчан в московском матче мало было видимо. Там то что молчал спецЫалЫст по судейству? Ах да,у нас же судить должны только в пользу "Спартака". Вот уж где подгорать начнет,когда "народная" будет в еврокубках выступать))
18:48
tigana.1982
А журналист ошибся, написав эту необосованную глупость. Но ведь ее же напечатали!
18:46
marksan
баламошка____ А ты просто мясо!
18:39
баламошка
Да всё понятно. 16 раз судил Спартак и из этих матчей Спартак выиграл только 3. Это что-то с чем-то. Уникальная статистика. Хотя Ростов сегодня победил заслуженно. Молодцы. Что не отменяет того факта, что Вилков - конебомж и водолаз.
18:37
Ботаникум
"Лушая в мире Вилка НЕ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ!!!!" (Бредогонский).
18:35