Вилков ошибочно не удалил Азмуна

На 80-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" ошибочное решение принял Михаил Вилков. Судья не удалил нападающего хозяев Сердара Азмуна, хотя фолы, подобные тому, что он совершил против защитника красно-белых Сердара Таски​, по правилам игры должны караться красной карточкой. Вместо этого арбитр вынес только предупреждение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"