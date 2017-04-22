18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вилков ошибочно не удалил Азмуна

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На 80-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" ошибочное решение принял Михаил Вилков. Судья не удалил нападающего хозяев Сердара Азмуна, хотя фолы, подобные тому, что он совершил против защитника красно-белых Сердара Таски​, по правилам игры должны караться красной карточкой. Вместо этого арбитр вынес только предупреждение. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Адвокат 161

Начинаются обычные москальские номера... Матч первого круга забыли? Вилков скорее работал на мясо.

19:38

ZohanDvir

абсолютно согласен. сути игры это не изменило бы. но раз удалил Глушакова - Азмун тоже заслуживал удаления

19:11

s.petr

А если бы удалил , и чё ? Спартак отыгрался бы ,что ли .Совсем охерели с этим Спартаком

18:59

Непорочный как ТИ

не ошибочно, просто ему по радиосудье передали - сдать все красные карты на базу ф Питер!

18:51

zema1905

Это кто так решил Александр БОБРОВ?

18:49

Непорочный как ТИ

не ошибочно, просто ему по радиосудье сказали все красные карты передать на базу - в Питер!

18:49

Справедливый(Ставрополь)

Сэ обиделся на Ростов)))))

18:49

Alsenka

Удалений ростовчан в московском матче мало было видимо. Там то что молчал спецЫалЫст по судейству? Ах да,у нас же судить должны только в пользу "Спартака". Вот уж где подгорать начнет,когда "народная" будет в еврокубках выступать))

18:48

tigana.1982

А журналист ошибся, написав эту необосованную глупость. Но ведь ее же напечатали!

18:46

marksan

баламошка____ А ты просто мясо!

18:39

баламошка

Да всё понятно. 16 раз судил Спартак и из этих матчей Спартак выиграл только 3. Это что-то с чем-то. Уникальная статистика. Хотя Ростов сегодня победил заслуженно. Молодцы. Что не отменяет того факта, что Вилков - конебомж и водолаз.

18:37

Ботаникум

"Лушая в мире Вилка НЕ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ!!!!" (Бредогонский).

18:35