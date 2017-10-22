Виктор Васин: "Буду рад забить "Зениту" головой, ногой или любой другой частью тела"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" в интервью клубной пресс-службы отметил, что у нападающих Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова большой потенциал. При этом он подчеркнул, что на молодых форвардов сейчас оказывается большое давление со стороны.

– Насчет гола "Зениту": сейчас многое говорится про молодую линию нападения ЦСКА. Ребята очень стараются, но забивают далеко не всегда. Команда при этом задействует скрытые резервы – Георгий Щенников отличился уже трижды, на вашем счету гол в ворота "Анжи", Василий Березуцкий огорчил "Ростов", Алексей – "Краснодар"…

– Голевой багаж надо пополнять. Не хочется заострять внимание на том, что нападающие забивают пока немного. Надо копать глубже: значит, мы создаем им мало моментов в атаке. На Жамалетдинова, Чалова сейчас тоже достаточно давления со стороны. Хочется пожелать им терпения, сил пройти через это. Потенциал и у Жамы, и у Феди большой, они это уже начинают доказывать. Понятно, что парни молодые, стабильности не хватает, но мы в них верим. Думаю, должно их прорвать. Но опять же – для этого вся команда обязана играть лучше. В последних матчах мы не так уж часто баловали их созданными моментами, прямо скажем. А что до меня – я буду рад забить "Зениту", и не только ему, головой, ногой или любой другой частью тела (улыбается).

– Виктору Васину ли не знать, каким может быть давление со стороны. Вам в этом году после ряда эпизодов тоже несколько раз доставалось от "знатоков" – при том, кстати, что два авторитетных специалиста, Виктор Гончаренко и Станислав Черчесов, в то же самое время высказывались о вашей игре в хвалебных тонах. Поражает ваше спокойствие. Вас и в самом деле совсем не трогает критика?

– Со временем я сумел перешагнуть через это, перевернул страницу. Возможно, визуально кажется, что мне абсолютно все равно, но были сложные периоды, в частности, в нынешнем году. Начало сезона в моральном плане выдалось непростым. У меня были ошибки, но сейчас после этого всего мне стало гораздо легче, я даже не задумываюсь на тему критики. Хочется играть и помогать команде добиваться поставленных задач.