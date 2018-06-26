Виктор Онопко: "Видно, что игроки ЦСКА поддерживали форму в отпуске"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко - о первом тренировочном сборе команды.

- Мы не первый год проводим сборы, и на каникулы все наши футболисты получают индивидуальную программу подготовки. Там есть и аэробная работа, и упражнения на силу – все в так называемом отпускном режиме, без чрезмерных нагрузок. Тяжело проверить, выполняет ее игрок или не выполняет, но именно по первой неделе тренерам сразу становится ясно, кто занимался, а кто нет. Задания даются не для галочки, а в основном для того, чтобы облегчить ребятам стартовый отрезок сборов, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Могу сказать, что почти все наши подопечные вернулись в хорошей форме, но вот некоторые, наверное, программу не делали, и это сразу видно по тренировкам. Фамилии называть не буду, просто через это интервью намекну, что тренерский штаб всё замечает (улыбается). На сборах нет времени на раскачку, все сразу вступают в серьёзную работу. И если в течение отпуска ты толком не занимался, повышается риск получить травму, а ведь пропустить даже неделю подготовки – значит, впоследствии работать в усиленном режиме, чтобы отставание компенсировать. Но в целом, повторюсь, ребята молодцы, видно, что они самостоятельно поддерживали форму.

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