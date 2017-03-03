Виктор Классон: "Если "Спартак" лидирует, значит, это действительно сильная команда"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что пока не разбирается в игре соперников, и отметил, что турнир для него "неизвестная земля". Матч состоится 5 марта. На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, краснодарцы идут на пятой строчке.

– Не буду кривить душой, для меня российский чемпионат пока – terra incognita, – цитирует сайт "Краснодара" Классона. – Я практически не знаю местных команд, не представляю, в какой футбол играет тот или иной соперник. Все это буду узнавать на теоретических занятиях и уже непосредственно в играх. Но то, что "Спартак" лидирует, да еще и с серьезным отрывом, говорит само за себя. Значит эта команда действительно сильная, и нам предстоит очень напряженный матч. Но дома, при своих болельщиках, надеюсь, мы сумеем настроиться самым лучшим образом и показать качественный футбол, который позволит нам добиться успеха.