16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Рисковать Щенниковым смысла не было"

0
0
0
0
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в домашнем матче 19-го тура чемпионата России над "Томью" (4:0) подчеркнул, что молодым игрокам армейцев нужно заслужить доверие, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Томь" - 4:0. Алексей ИОНОВ, ВИТИНЬЮ и Алан ДЗАГОЕВ празднуют гол.ЦСКА пожалел "Томь" – всего-то 4:0

– Нам важно было решить главную проблему перед игрой – уровень концентрации и старания должен был оказаться на уровне, нас не должны были расслаблять проблемы Томска и его результат в Ростове-на-Дону, – сказал Гончаренко. – Думаю, в итоге сделать это удалось, пусть, возможно, и не на протяжении всего матча. Но тут есть объяснение: когда наши центральные защитники и опорники постоянно получают мяч без давления, уровень концентрации невольно может снизиться. В целом же, считаю, матч мы провели нормально – как в атаке, так и в обороне.

– Что с Щенниковым, которого не оказалось в заявке?

– У него микроповреждение. У нас достаточно широкая обойма, и рисковать смысла не было.

– На сборах вами активно наигрывалась молодежь – Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов. Почему не дали шанс им сегодня с первых минут? Противостояли ведь "Томи".

– Надо учитывать, что в предсезонной подготовке могут быть и два матча подряд, плюс разрешены обратные замены. Молодым сначала нужно заслужить доверие. Не могу сказать, что они его не заслужили, но все понимают, что в большом клубе надо побеждать в каждом матче. И если мы выпускаем Чалова и Жемалетдинова, то двое из числа опытных игроков не получают игровую практику. Сегодня на поле вышел Чалов, в следующей игре, может, выйдет кто-то другой. Выпускать всех молодых повально нет смысла.

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Ясен пень рисковать незачем, судейка-то продажный.

17:41

Митяй Антибомж

Широкая обойма )))))))))

17:40

Свинству Бой!

....у нас достаточно широкая обойма.....Сказал лятун ганчаренка и заплакал навзрыд.

17:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ