Виктор Гончаренко: "Развитие моей карьеры? Работать надо здесь и сейчас"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что прогнозировать выступление команды в чемпионате России и Лиге чемпионов проще, чем развитие его карьеры. Белорусский специалист отметил, что работая в большом клубе, не хочется загадывать наперед.

- Каким вы видите идеальный сценария развития своей карьеры?

- Если прогнозировать выступление в чемпионате или в группе Лиги чемпионов еще а какой-то мере можно, то, что касается своего развития, это очень сложно, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Конечно, есть какие-то определенные моменты, когда ты должен управлять своей карьерой, но когда ты работаешь в большом клубе, то далеко загадывать не хочется. Хотелось бы со временем заглянуть куда-нибудь дальше, но работать надо здесь и сейчас и смотреть что получится.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет7 баллов. В Лиге чемпионов после четырех туров армейцы располагаются на третьей строчке в таблице группы A, набрав 6 очков. У занимающего первую позицию "Манчестер Юнайтед" 12 баллов.

Напомним, завтра, 22 ноября, ЦСКА в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов в Москве сыграет с "Бенфикой". Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.