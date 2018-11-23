Виктор Гончаренко – о голе Тимура Жамалетдинова: "Хорошему нападающему для гола много времени не надо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:0) признался, что игра против грозненской команды была напряженной. 41-летний белорусский специалист считает, что приобретая очки в таких встречах, команда может претендовать на высокие места.

– ЦСКА выжал максимум со стандартных положений, – признался Гончаренко. – Была очень напряженная игра до первого гола в матче. Обе команды хорошо двигались и играли в обороне. Несмотря на многочисленные травмы, мы сохраняем структуру игры. Если не теряешь очки в таких играх, то можешь претендовать на высокие места. Надо быть уверенным, что замена сыграет. Тимур Жамалетдинов забил гол чуть ли не первым касанием? Хорошему форварду много времени для гола не надо.

"Ахмат" – ЦСКА: чемпионат России, онлайн-трансляция матча на "СЭ" уже началась.