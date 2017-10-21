Виктор Гончаренко: "Многие команды выходят против ЦСКА с расстановкой 9-1"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что армейцы серьезно работают над тем, чтобы взламывать плотную оборону соперников. Специалист надеется, что улучшения не заставят себя ждать.
– В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?
– Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с "Локомотивом", "Рубином", "Ахматом". Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С "Ростовом" открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с "Уфой" пошла по другому сценарию.
– Как решаете проблему?
– Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-namereny-uluchshit-i-kachestvo-igry-i-turnirnye-pokazateli/
shpasic
а против Зенита и Спартака не так выходят?
12:26
vslive
Говорит тренер команды забивающей в среднем по 1 мячу за игру
12:22
Сильвербой
Вот уж порадовал, ржунемогу!!! 9-1 против них выходят!!! Клоунада да и только! Бездари конченные!
12:12
Слоня
Бессовестные противники копируют тактику Гончаренко....
12:11