Виктор Гончаренко: "Многие команды выходят против ЦСКА с расстановкой 9-1"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что армейцы серьезно работают над тем, чтобы взламывать плотную оборону соперников. Специалист надеется, что улучшения не заставят себя ждать.

– В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

– Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с "Локомотивом", "Рубином", "Ахматом". Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С "Ростовом" открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с "Уфой" пошла по другому сценарию.



– Как решаете проблему?

– Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.