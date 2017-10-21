12:07 | Футбол — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Многие команды выходят против ЦСКА с расстановкой 9-1"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что армейцы серьезно работают над тем, чтобы взламывать плотную оборону соперников. Специалист надеется, что улучшения не заставят себя ждать.

– В нынешнем сезоне армейцы потеряли много очков на своей арене. С чем это связано?

– Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удается с этим справиться. Вспомните матчи с "Локомотивом", "Рубином", "Ахматом". Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удается забить. С "Ростовом" открыли счет, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с "Уфой" пошла по другому сценарию.

– Как решаете проблему?

– Мы очень серьезно над ней работаем. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-namereny-uluchshit-i-kachestvo-igry-i-turnirnye-pokazateli/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а против Зенита и Спартака не так выходят?

12:26

vslive

Говорит тренер команды забивающей в среднем по 1 мячу за игру

12:22

Сильвербой

Вот уж порадовал, ржунемогу!!! 9-1 против них выходят!!! Клоунада да и только! Бездари конченные!

12:12

Слоня

Бессовестные противники копируют тактику Гончаренко....

12:11