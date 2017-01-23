Виктор Гончаренко: "Игнашевич все еще нужен ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что Сергей Игнашевич нужен команде, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ Он добавил, что уровень его профессионализма вызывает восхищение.

– Евдокимов сказал, что надо в ноги кланяться Игнашевичу? Тут правильнее ответить тренеру сборной... Но что касается Игнашевича, он вызывает уважение и восхищение – то, насколько человек хорошо готовится к каждой тренировке. Он легко переносит все нагрузки, не замечает усталость, делает все на максимуме. Его класс, его понимание игры, его начало атак еще нужны команде. Учитывая, что в этой схеме играли – Василий и Алексей Березуцкие, Игнашевич – они очень нужны команде.