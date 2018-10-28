Виктор Гончаренко: "Дзагоеву не хватает физики, чтобы решать свои моменты"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался недоволен игрой полузащитника Алана Дзагоева в матче 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2).

– Дзагоев не отыграл даже часа. Когда нам ждать, что Алан прибавит в плане физических кондиций?

– Мы все ждем, что он вернется в прежнюю форму. Был момент, когда он мог решить исход матча. Если в предыдущих сезонах он такие моменты решал, то сейчас не сделал этого. Потому что он не в той форме, в которой надо. Будем надеяться, что он прибавит физически и мы снова увидим прежнего Дзагоева. (Александр Рогулев)