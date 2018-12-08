Виктор Гончаренко: "ЦСКА провалил начало второго тайма"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу его команды над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Армейцы после первого тайма вели со счетом 2:0, а во втором пропустили один гол; соперник также не реализовал пенальти.

– К сожалению, начало второго тайма мы провалили, – признал Гончаренко. – Потом вернулись в игру, контролировали ее и могли еще забивать третий мяч. В целом победа заслуженная. Нельзя фокусироваться на чем-то плохом. Можно вспомнить, что "Енисей" еще и пенальти не забил, были достаточно серьезные подходы. Но не надо забывать о том, что много хорошего было сделано – новая команда была собрана. Ребята по 20 лет в центре поля играют, им сложно некоторые вещи оценивать – когда надо контролировать игру, когда обострять ситуацию, а когда просто сыграть на вынос.

Третье место, которое у нас есть, достаточно хороший плацдарм для того, чтобы мы были еще более сыгранными, стали сильнее, разнообразнее в атаке и лучше в обороне. Сделаем все возможное, чтобы стать лучше весной. (Андрей Михайлов)