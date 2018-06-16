ВФСО "Динамо" подало в суд на Александра Ташаева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева. На сайте суда сообщается, что иск был подан 14 июня, а принят к рассмотрению 15-го числа. Судебное заседание состоится 1 августа.

"Динамо" пока не отпускает Ташаева. Он может перейти в "Спартак" в июле

Как ранее писал "СЭ", 4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из "Динамо". Хавбеком интересуется "Спартак". Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро.

Также, согласно сайту суда, был зарегистрирован поданный ВФСО "Динамо" иск в отношении ФК "Динамо". Не исключено, что это также связано с делом Ташаева. ВФСО "Динамо" является держателем контрольного пакета акций ФК "Динамо".

Ташаев выступает за основной состав "Динамо" с 2014 года, проведя за это время за бело-голубых 83 матча и забив 11 мячей. Был вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года, однако в окончательную заявку команды на турнир не попал.

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