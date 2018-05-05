Ведран Чорлука: "Сегодня я буду очень пьяный"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука намерен хорошо отметить победу в чемпионате России. Железнодорожники досрочно оформили чемпионство, победив в 29-м туре "Зенит" (1:0).
- Хотели выиграть у "Краснодара", но, видимо, сам Бог хотел, чтобы мы играли дома перед полным стадионом и спустя 14 лет снова победили, - сказал Чорлука в интервью клубной пресс-службе.
- Кубок России вы уже выигрывали, теперь стали чемпионами. Это разные эмоции?
- Конечно. Чемпионство - это 30 игр. И в этих 30 играх мы были лучше всех, что сегодня и показали. Я благодарен болельщикам. Чемпионство это - не только клуба, но и их.
- Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?
- Не знаю, но могу сказать, что буду очень пьяный сегодня.
П_о_в_а_р_
буду очень пьяный сегодня. ------------------------------- Наливааааааааааааааай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:51 5 мая