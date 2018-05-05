22:45 5 мая | Футбол — РФПЛ

Ведран Чорлука: "Сегодня я буду очень пьяный"

1

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука намерен хорошо отметить победу в чемпионате России. Железнодорожники досрочно оформили чемпионство, победив в 29-м туре "Зенит" (1:0).

- Хотели выиграть у "Краснодара", но, видимо, сам Бог хотел, чтобы мы играли дома перед полным стадионом и спустя 14 лет снова победили, - сказал Чорлука в интервью клубной пресс-службе.

- Кубок России вы уже выигрывали, теперь стали чемпионами. Это разные эмоции?

- Конечно. Чемпионство - это 30 игр. И в этих 30 играх мы были лучше всех, что сегодня и показали. Я благодарен болельщикам. Чемпионство это - не только клуба, но и их.

- Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?

- Не знаю, но могу сказать, что буду очень пьяный сегодня.

Локомотив - Зенит

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/992837780656050176

1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

П_о_в_а_р_

буду очень пьяный сегодня. ------------------------------- Наливааааааааааааааай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:51 5 мая

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!