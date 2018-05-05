Ведран Чорлука: "Сегодня я буду очень пьяный"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука намерен хорошо отметить победу в чемпионате России. Железнодорожники досрочно оформили чемпионство, победив в 29-м туре "Зенит" (1:0).

- Хотели выиграть у "Краснодара", но, видимо, сам Бог хотел, чтобы мы играли дома перед полным стадионом и спустя 14 лет снова победили, - сказал Чорлука в интервью клубной пресс-службе.

- Кубок России вы уже выигрывали, теперь стали чемпионами. Это разные эмоции?

- Конечно. Чемпионство - это 30 игр. И в этих 30 играх мы были лучше всех, что сегодня и показали. Я благодарен болельщикам. Чемпионство это - не только клуба, но и их.

- Сколько бутылок шампанского вмещается в кубок?

- Не знаю, но могу сказать, что буду очень пьяный сегодня.

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