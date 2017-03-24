13:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Голубев: "Финансовое положение "Ростова" не ухудшается"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что власти региона хорошо понимают перспективы развития "Ростова", поэтому финансовое положение команды не ухудшается.

В феврале сообщалось, что желто-синие задолжали футболистам команды заработную плату за один месяц, но в ближайшее время все финансовые проблемы клуба должны быть решены.

- Что касается финансового положения футбольного клуба, оно не ухудшается. Наоборот, мы хорошо понимаем перспективу развития клуба, - приводит ТАСС слова Голубева. - У "Ростова" задача сегодня одна - достойно завершить этот сезон.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4122446

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