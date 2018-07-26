Василий Березуцкий сказал Чернову, что может вернуться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов сказал, что завершившие карьеру Алексей и Василий Березуцкие не давали ему наставлений. 22-летний игрок обороны отметил, что в составе армейцев достаточно опытных футболистов.

– На каждого футболиста возложена большая ответственность. Виктор Михайлович (Гончаренко) постоянно говорит, что на поле должно быть 11 лидеров, чтобы каждый мог в трудную минуту взять на себя это бремя, – цитирует ТАСС Чернова. – У нас за спиной есть Игорь Акинфеев и другие опытные игроки, которые уже много играют в ЦСКА, поэтому никаких проблем не будет.

Рано или поздно это все равно бы случилось, потому что все когда-то заканчивают карьеру. Теперь пришло наше время, время молодых игроков, и мы хотим с доблестью нести это знамя дальше и приводить ЦСКА к победам. Мне представился шанс, надо им воспользоваться, я готов помочь команде.

Березуцкие перед уходом никаких наставлений не давали. Вася сказал, что еще, может быть, вернется. Может, уже через неделю он соскучится по футболу и скажет, что снова хочет играть, и все с радостью примут.

Первый матч в новом сезоне ЦСКА проведет завтра, 27 июля. Соперником армейцев по матчу за Суперкубок России будет "Локомотив". Встреча пройдет в Нижнем Новгороде.