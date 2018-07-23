Василий Березуцкий: "Решение о завершении игровой карьеры приняли вместе с братом"

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что решение о завершении игровой карьеры он принял вместе с братом Алексеем, также выступавшим в составе армейцев.

– У нас с братом одинаковые медицинские показатели, общая генетика. Мы посовещались семьями и пришли к этому решению, – сказал Березуцкий в эфире "Матч ТВ". – Понимали, что дальше будет хуже и хуже. Ничего страшного, футбольная карьера рано или поздно заканчивается. Одно дело уйти в 29, другое – в 36. Жизнь продолжается. Сейчас ЦСКА переживает переходный период, но я буду приходить и поддерживать клуб всеми своими силами.

Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год, Алексей – с 2001 по 2018. В составе армейцев они 6 раз становились чемпионами России и выигрывали Кубок УЕФА.

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