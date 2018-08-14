Василий Березуцкий: "Фернандес по-русски знает только три слова"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий назвал экс-партнера по московскому клубу Мариу Фернандеса идеальным футболистом. Вместе с тем, он отметил замкнутость бразильца с российским паспортом.

– Он вообще уникальный парень. Очень добрый и отзывчивый человек, – цитирует Sport24 Березуцкого. – На футбольном поле всегда отрабатывает. Я никогда не видел, чтобы он тренировался спустя рукава. Для меня это просто идеальный футболист.

Но он все время в себе. Человек не меньше семи лет находится в России, но по-русски знает только три слова: "картошка", "рис", "макароны". Ну и знает "здрасьте", "до свидания".

Я этого понять не могу. Но все равно, когда ты его увидишь, всегда улыбаешься и смеешься.

Напомним, Мариу Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В октябре 2017 года он дебютировал за сборную России.