Василий Березуцкий: "Фернандес по-русски знает только три слова"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий назвал экс-партнера по московскому клубу Мариу Фернандеса идеальным футболистом. Вместе с тем, он отметил замкнутость бразильца с российским паспортом.
– Он вообще уникальный парень. Очень добрый и отзывчивый человек, – цитирует Sport24 Березуцкого. – На футбольном поле всегда отрабатывает. Я никогда не видел, чтобы он тренировался спустя рукава. Для меня это просто идеальный футболист.
Но он все время в себе. Человек не меньше семи лет находится в России, но по-русски знает только три слова: "картошка", "рис", "макароны". Ну и знает "здрасьте", "до свидания".
Я этого понять не могу. Но все равно, когда ты его увидишь, всегда улыбаешься и смеешься.
Напомним, Мариу Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В октябре 2017 года он дебютировал за сборную России.
Дополнительная информация
https://sport24.ru/news/football/2018-08-14-v-berezutskiy-fernandes-ne-menshe-semi-let-v-rossii-no-po-russki-znayet-tolko-tri-slova