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11:54 | Футбол — РФПЛ

Василий Березуцкий: "ЦСКА больше нельзя терять очки, будем биться против "Амкара" за победу"

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Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил, что пауза на матчи сборных была важна для его команды. Он также добавил, что армейцы будут биться за победу во встрече 9-го тура чемпионата России против "Амкара".

После 8 туров ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, "Амкар" занимает последнюю строчку.

Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого. – Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: "Амкар" умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу.

Встреча "Амкар" – ЦСКА пройдет сегодня, 8 сентября, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Ооооооооооооо............. Чемпион по проведённым матчам ""везде--превезде"" настроился с аутсайдером БИТЬСЯ???? Похоже, жене--израильскому реально наскучила ЭТА убыточная игрушка.... А годика через 2--3 это же произойдёт и с ""краснодарским аратюняном""....

12:15