Василий Березуцкий: "ЦСКА больше нельзя терять очки, будем биться против "Амкара" за победу"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил, что пауза на матчи сборных была важна для его команды. Он также добавил, что армейцы будут биться за победу во встрече 9-го тура чемпионата России против "Амкара".

После 8 туров ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, "Амкар" занимает последнюю строчку.

– Пауза на сборные была очень важна, чтобы немного перевести дух после напряженного старта сезона, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого. – Первый матч после перерыва будет в Перми, где всегда играть тяжело: "Амкар" умеет массированно обороняться. Но нам больше нельзя терять очки, будем биться за победу.

Встреча "Амкар" – ЦСКА пройдет сегодня, 8 сентября, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.