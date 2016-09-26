Валерий Петраков: "В игре с "Рубином" "Томь" будет отталкиваться от себя"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед игрой 8-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что команда серьезно разобрала выступления казанцев. Тем не менее, специалист подчеркнул, что томичи будут отталкиваться от своей игры.

– Мы разобрали игру "Рубина", – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Внимательно просмотрели последние игры этой команды, но будем мы отталкиваться от себя. Обращали внимание не только на Сонга, но и на атаку. Например, на высокого нападающего Жонатаса. Все эти моменты были учтены.

Трансляция матча "Рубин" - "Томь"