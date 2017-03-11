13:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Петраков: "Ребята в "Томи" молодые, переживания были"

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Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед матчем 19-го тура против ЦСКА заявил, что тренерский штаб команды работал над психологическим состоянием молодых игроков. Также специалист отметил, что игроки очень переживают перед выходом на поле.

– Ребята молодые, конечно, переживания были, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Петраков. – Главное, чтобы психологически не упали. Всем тренерским штабом работали над этим. Провели разбор ошибок после матча с "Ростовом". Такие промахи сегодня прощать не будут. Мы не ругаем игроков, чтобы они раскрылись духом. Нужно, чтобы они отталкивались от каждой новой игры и не допускали прошлых ошибок.

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