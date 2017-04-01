Валерий Петраков: "Некоторые молодые игроки "Томи" не готовы играть на таком уровне"

Главный тренер "Томи" после поражения от "Арсенала" (0:3) в гостевом матче 21-го тура чемпионата России подверг критике игру команды в обороне. По словам Петракова, не все игроки "Томи" готовы выступать на таком уровне.

– Я не думаю, что мы уступили тулякам по организации игры, по ее содержанию, – подчеркнул Петраков. – Мы уступили в конкретных моментах, и я об этом нашим молодым футболистам говорил. Игра состоит из моментов, и от того, как они реализуются, зависит результат. К сожалению, в этом мы уступили.

Мы после зимнего перерыва провели четыре игры. Понятно, что у нас команда молодая, она только начинает строиться. Но я все равно не могу допустить, чтобы так наши молодые футболисты играли, особенно в обороне. Это критично, и даже когда команда только создается, я не могу давать им много времени на то, чтобы они как-то "нашли себя". Если человек хочет быть в команде, хочет помогать, он должен к этому стремиться. Если он не хочет, или не понимает, или не может, значит, надо делать какие-то выводы и принимать решение. Сегодня такие выводы можно сделать. То, что некоторые наши молодые игроки не готовы играть на таком уровне, – это понятно. Но на данный момент я просто не могу какую-то серьезную ротацию состава произвести и полностью их заменить. Наверное, в будущем я буду давать им какое-то игровое время. Сумеют ли они прибавить в игре – зависит от них. Но то, как мы сегодня играли в обороне, не влезает ни в какие ворота. Я очень недоволен нашей обороной. Доволен, как сыграли возрастные ребята: Пугин, Кузнецов, Голышев, Чуперка. К сожалению, они вчетвером решить задачу не могут. Поздравляю команду Тулы с победой, успехов им. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)