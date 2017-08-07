Валерий Кечинов: "Ребров сам понимает, где допустил ошибки"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов после поражения красно-белых от "Зенита" (1:5) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что в результате виновата вся команда, а не отдельно взятые футболисты. По его словам, спартаковцы сыграли ниже своего уровня.

- В чем видите причины поражения "Спартака"? - вопрос Кечинову.

- Вся команда виновата. Глупо искать крайних. Вчера "Зенит" был хорош, хотя до первого забитого мяча игра шла равная. Фернанду допустил ошибку, когда отдавал мяч пяткой. Пошел обрез, и Кокорин забил. После этого "Спартак" поплыл. Вся команда виновата и сыграла ниже своего уровня. Хотя не могу ничего плохого сказать по игре Ещенко, например, и Джикии. Эти ребята бились на поле. Понятно, что вратарь не выручил. Комбаров допустил две позиционные ошибки. Когда Кришито забивал головой, он не успел, и когда Кузяев выходил с его зоны, Комбаров тоже за ним не уследил.

- Многие винят в поражении красно-белых Артема Реброва.

- Однозначно, он отыграл матч не лучшим образом. Ребров сам понимает, где допустил ошибки. Артем мог выручить в первом голе, когда забивал Кокорин. Со вторым и третьим было сложнее. В любом случае голкипер должен выручать команду. Вчера он этого не делал, мало того, еще и пятый сам себе забил.

- Какие просчеты Карреры вы видите в этом матче?

- В поражении виноваты все, и главный тренер тоже. Значит, он допустил какие-то просчеты. Может быть, в тренировочном процессе или не настроил должным образом. А может, наоборот, футболисты перегорели. Хотя, что перегорать? Команда приехала в ранге чемпиона. Думаю, москвичи должны были быть готовы к такой игре.

Хотя игра питерцев стала для меня неожиданностью, потому что я до этого смотрел три матча "Зенита". Ничего особенного он не показывал. Да, прибавил Кокорин по сравнению с прошлым сезоном, но рисунок игры "Зенита" меня вообще не впечатлял. Игры не было. А вчера питерцы сыграли как команда, и их крупная победа оказалась по делу. У "Спартака" особо моментов и не было. Да и к судье нет вопросов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)