Валерий Карпин: "Зенит" - чемпион? Следующие семь туров могут все поменять"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "России 24" отметил, что пока рано говорить о чемпионстве "Зенита". Однако на данный момент, по его словам, он – явный фаворит.

– Кто может бороться с "Зенитом"?

– Прошло пока семь туров. Это мало. Всего четверть дистанции. Все может произойти. Следующие семь туров могут все поменять. С точки зрения игры и набора очков на данный момент "Зенит" – однозначный фаворит. Есть команды, которые пытаются составить конкуренцию и будут это делать. Но на данный момент "Зенит" – явный фаворит в борьбе за чемпионство.

– Деньги потрачены на футболистов большие, тренер дорогой…

– Трансферов свыше 50 миллионов не было. Поэтому говорить о том, что деньги потрачены на каких-то звезд… Если поинтересоваться, то не думаю, что футбольные болельщики знали всех этих игроков раньше. Возможно, это Паредес, который был в Италии. Всех остальных знали, наверное, только специалисты футбола. Звезд, как Халк, которого знали все, нет. Поэтому нельзя говорить о приобретении звездных игроков. Тот же Ригони, наверное, никому ничего не скажет. Но так или иначе, правильные приобретения сделаны. Конечно, не за 222 миллиона, но это дает результат.

– Из тех, кто сейчас в "Зените", кого-то хотели бы раньше видеть в "Спартаке"?

– Нет. Это было уже давно. Шесть лет прошло. Но как тренеру мне нравится Паредес. Это действительно игрок европейского уровня. У него есть все: техника, видение поля, скорость. Он может сыграть выше своей позиции.

– У этого "Зенита" есть уязвимые места?

– Не все в порядке в центральной зоне обороны. Наверное, поэтому туда и ищут еще одного центрального защитника.