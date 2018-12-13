Валерий Карпин: "Я не против манежей, если они соответствуют регламенту премьер-лиги"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что не против использования клубами РПЛ манежей, но они должны соответствовать регламенту.

- Вскоре после вашего жесткого интервью "СЭ" о переносе встречи "Енисей" - "Ахмат" в манеж ее вернули на открытый воздух. Вас это удивило, порадовало?

- Да, порадовало. Еще раз прошу заметить - я не против манежей, если они соответствуют регламенту премьер-лиги. То же самое, как не против любой арены, которая соответствует регламенту. Либо разрешаем всем выступать в манежах, либо никому - надо просто придерживаться принятых правил. А так я за манежи, а еще лучше - за крытые стадионы.

- Впечатлены питерской ареной? В ходе матча с "Зенитом" вы стояли на бровке в одной футболке.

- Да - было жарко, даже слишком. Не очень комфортно. И думаю, игрокам тоже. А вот в перерыве, видимо, открыли какие-то двери, и в начале второго тайма было очень комфортно. (Сергей Егоров)

Полную версию интервью Валерия Карпина читайте в скором времени на "СЭ"