Валерий Карпин: "В день матча с "Уралом" на базе был нервячок"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Уралом" (1:0) в 30-м туре чемпионата России признался, что перед игрой его футболисты нервничали. Ростовчане благодаря этой победе сохранили место в премьер-лиге, избежав попадания в зону стыковых игр с командами из ФНЛ.

– Перед игрой в городе было довольно нервное состояние. Ощущалось ли оно в команде при подготовке к матчу?

– При самой подготовке нет, а вот сегодня такой же нервячок, как в городе, был на базе, и в автобусе. Понимали, что если не выиграем, поставим место в премьер-лиге под сомнение.

– Что дальше?

– Поедем праздновать, хотя праздновать особо нечего. А если вы о дальнейших планах, то они в том, что в следующем сезоне проходить то, что было в этом году, никто не хочет. Будем делать все возможное, чтобы этого напряга с переходным матчами больше не было.

– Какое усиление требуется для того, чтобы команда боролась за попадание в еврокубки?

– Не хочу и не буду отвечать на такие вопросы. Любой клуб в мире всегда хочет усиления, начиная от "Реала" и "Манчестер Сити". Конечно, усиление требуется, и руководство это понимает. В рамках возможного усиление будет. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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