Валерий Карпин: "Если бы Прудников забивал в каждом матче, можно было бы и не бегать к тренеру"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" прокомментировал эпизод матча 20-го тура чемпионата России "Анжи" – "Оренбург" (1:0), когда нападающий хозяев Александр Прудников отпраздновал забитый мяч, подбежав к главному тренеру соперника Роберту Евдокимову.

– Если бы Прудников забивал каждые выходные, тогда бы убедил всех, – сказал Прудников. – А забить один гол за 11 матчей и после этого бежать к тренеру, хотя до этого у тебя было 10 – 12 тренеров… Если бы он забивал в каждом матче, можно было бы и не бегать к тренеру. И из команды в команду он тогда не бегал бы. Пока у него не очень получается.

Роберт Евдокимов: "Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих"