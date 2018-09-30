Валерий Карпин: "Для меня что "Сызрань", что "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - о матче со "Спартаком" в девятом туре чемпионата России.

- Помогла ли кубковая игра сохранить силы основной обоймы? Надеюсь, все будет по плану. дали сыграть тем, кто не играет много в чемпионате. Показали достойный результат и заодно не нагрузили тех, кто сыграет сегодня. У Сигурдарссона небольшое повреждением. Мы его не взяли с собой. Принципиален ли этот матч? Для меня, как для тренера "Ростова" , что "Сызрань", что "Спартак" - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".

Матч стартует в 19.00 по московскому времени.

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