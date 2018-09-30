18:58 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Для меня что "Сызрань", что "Спартак"

Обсудить
0

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - о матче со "Спартаком" в девятом туре чемпионата России.

- Помогла ли кубковая игра сохранить силы основной обоймы? Надеюсь, все будет по плану. дали сыграть тем, кто не играет много в чемпионате. Показали достойный результат и заодно не нагрузили тех, кто сыграет сегодня. У Сигурдарссона небольшое повреждением. Мы его не взяли с собой. Принципиален ли этот матч? Для меня, как для тренера "Ростова" , что "Сызрань", что "Спартак" - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".

Матч стартует в 19.00 по московскому времени.

Все о чемпионате России – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Спартак - Ростов

Опрос

Как закончится матч "Спартак" - "Ростов"
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...